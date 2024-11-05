Оставившее людей в Бесовце без воды строительство приостановили

Обеспокоенные обмелением реки Шуи в результате строительных работ жители деревни Бесовец, наконец, добились приостановления строительства. Добиться положительного результата удалось при поддержке Народного фронта Карелии, сообщили на официальной странице движения в социальных сетях.

Ранее недовольные граждане неоднократно подавали жалобы в различные инстанции на хозяина земельного участка. Они указывали, что работы по укреплению берегов в природоохранной зоне при строительстве трех коттеджей привели к обмелению реки и вызвали серьезные трудности с водоснабжением. Однако долгое время ситуация оставалась без изменений.

В августе 2024 года активисты Народного фронта приехали в Бесовец. По итогам инспекции они убедились: русло реки перекрыто, что и стало причиной значительного падения уровня воды.

После проверки Росприроднадзор обязал приостановить строительство и оштрафовал владельца участка. Карельская межрайонная природоохранная прокуратура также начала собственную проверку. // фото: скриншот видео