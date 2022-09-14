Должник в Сортавале не платил и умер, гасить долги пришлось его дочери

С должника в Сортавале никак не могли взыскать 334 тысячи рублей по двум исполнительным листам. Мужчина уклонялся от уплаты, сообщили в УФССП РФ по РК.

Из имущества у жителя Карелии было две квартиры, но одна сгорела, а в другой он жил, поэтому обратить взыскание не нее было нельзя. Год назад должник умер, недвижимость должна была перейти к его дочери.

Однако вместе с квартирой ей доставалась и задолженность – таков закон. Женщине пришлось погасить задолженность своего умершего отца. // Фото: pxhere.com