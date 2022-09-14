Ремонт самой проблемной дороги до госграницы в Карелии почти завершили

Почти завершен капитальный ремонт первых 25 километров автодороги «Кочкома – госграница». Объект технически готов почти на 95 процентов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Сдать его планируют в ноябре.

- Раньше это был самый проблемный участок дороги. Теперь вместо разбитой лежневки – отличный асфальт,

- заявил губернатор.

Осталось лишь нанести разметку, поставить дорожные знаки. Ремонт идет и на двух других участках – на отрезке от Ругозера до Ледмозера. Напомним, трассу ранее передали в федеральное ведение.

- Уверен, скоро так же преобразятся и другие трассы, которые получили федеральный статус, – Петрозаводск – Ошта, а также «Кола» – Пяозерский – госграница,

- отметил Парфенчиков.

Он также сообщил, что региональную дорогу на Калевалу включили в сеть опорных. Значит, тоже можно рассчитывать на федеральное финансирование. // Фото: управление пресс-службы главы РК