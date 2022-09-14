3,6 млд рублей выделено на ремонт и строительство учебных заведений

В бюджет РК было привлечено 3,6 миллиарда на ремонты и строительство образовательных учреждений. Об этом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике сообщил замминистра Андрей Шевяков.

Так, в республике продолжается строительство четырех школ и детсадов. На капремонты выделено более миллиарда рублей, а в целом на ремонты — почти 2,4 миллиарда. В рамках этих ассигнований в учебных заведениях улучшают антитеррористическую защиту, пищеблоки, выполняют санитарные требования, проводятся ремонты кровель, входных зон, замена окон и иные работы. Улучшаются условия проживания студентов — работы ведутся в общежитиях, на эти цели было выделено 50 миллионов. В шуйской и пряжинской школах из-за изменения систем энергоснабжения пришлось ставить новые технические подстанции, на это выделены средства из региональной казны.

В программу были включены школы, которые требовали капитального ремонта по состоянию на 1 января 2021 года и имели соответствующую заявку. При этом чиновник подчеркнул, что капитальный ремонт не предполагает косметического. // Фото: pxhere.com