Тепло и горячую воду отключат почти в 70 домах Петрозаводска

Ремонтные работы на городских коммуникациях будут проводить 15 сентября в Петрозаводске. В связи с этим отключат горячую воду и отопление, сообщили в пресс-службе АО «ПКС-Тепловые сети».

Ремонт внеплановый, он начнется на подкачивающей насосной станции на улице Лисицыной в 10:00 в четверг и завершится в 17:00. На это время намечены отключения по следующим адресам:

– улица Кирова, 41, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47в, 47г, 49, 49а, 51, 53, 57;

– Ленинградская улица, 1, 3, 4, 4б, 5а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11в, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20;

– Ленинградская улица / Советская улица, 22/2;

– Кондопожская улица, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

– Советская улица /Кондопожская улица, 8/13;

– Первомайский проспект, 2, 4а;

– Советская улица, 1, 1а, 1б, 3, 4, 6;

– Октябрьский проспект, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 6а;

– улица Варкауса, 1, 1а, 3, 3а. // Фото: pxhere.com