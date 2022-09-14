Мэр Петрозаводска уедет на освящение храма

Глава Петрозаводска ушел короткий отпуск, Владимир Любарский поедет в Переславль-Залесский. Мэр сообщил, что там будут освящать главный алтарь Спасо-Преображенского храма.

Это произойдет 15 сентября, на церемонию его пригласили. По словам Любарского, собор находится на территории Феодоровского женского монастыря. Мэр когда-то участвовал в его восстановлении.

- Это популярные туристические направления, они расположены на берегах прекрасных озер. Их историческая судьба тесно связана с именем Петра Великого,

- рассказал Владимир Любарский.

На берегах Плещева озера в Ярославской области Петр I начал строительство первого русского военного флота, в Спасо-Преображенском соборе крестили Александра Невского. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте