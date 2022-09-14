Петрозаводск готовится к традиционной осенней ярмарке

Традиционная осенняя ярмарка пройдет в Петрозаводске с 30 сентября по 9 октября. Жители и гости карельской столицы смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов России, сообщили в пресс-службы городской администрации.

На торговых рядах, которые будут расположены на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта) можно будет приобрести мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, сухофрукты, ремесленные изделия.

«Администрация Петрозаводска приглашает к участию в осенней ярмарке юридические лица, предпринимателей, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятых граждан. Заявки принимаются на адрес электронной почты: elizaveta.nikitina@petrozavodsk-mo.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 71-34-62, 71-36-79, 71-36-80»,

- уточнили в мэрии. Фото: rk.karelia.ru.