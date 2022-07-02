Должник пытался обмануть пристава

Петрозаводчанин задолжал государству по штрафам, налогам, коммунальным платежам и кредитным обязательствам большую сумму. Задолженности были объедены в сводное исполнительное производство на общую сумму взыскания порядка 400 тысяч рублей. Но закрывать долги мужчина не спешил, ссылаясь на то, что у нег средств.

Тогда судебные пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положения должника. Оказалось, что на мужчину зарегистрирован автомобиль Ford, на который сразу был наложен арест. К этому прибавился протокол об административном правонарушении в связи с неисполнением законных требований должностного лица.

Когда должник явился в отделение УФССП, то обманул сотрудника службы, заявив, что машина находится в другом городе. Чтобы удостовериться в правдивости этого заявления, судебный исполнитель обошел близлежащую территорию, где и обнаружил транспортное средство. Далее автомобиль будет оценен и принудительно реализован, чтобы вырученные средства направить на погашение задолженности. Фото: 10.fssp.gov.ru.