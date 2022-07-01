Сейды Карелии влекут путешественников со всего мира

Сейд - это такой сакральный, очевидно, молельный объект, построенный с помощью скальной природы. Древние люди брали валун, очень тяжелый валун, каким-то образом приподнимали этот многотонный монолит и окультуривали. Они готовили из валуна своеобразную «мебель» – ставили его на три камушка.

Маленькие ножки-камушки для древнего человека были принципиальны. Очевидно, слабый перед вечной природой человек, отождествлял себя именно с маленькими голышами под махиной камня, читай великой Вселенной. (Видео)