Сегежские рыбаки выручили семью, у которой заглох лодочный мотор

В Сегеже рыбаки помогли добраться до берега семье, у которой на лодке заглох мотор, передает портал Республика Карелия по сообщению паблика Сегежа online.

Светлана Бурянина рассказала, что они возвращались домой с рыбалки, когда у лодки заглох мотор.

«Реанимировать не смогли, пришлось взять в руки весла. До берега далеко, гребли два с лишним часа. На наше счастье появилась лодка, молодые ребята тоже возвращались с рыбалки, остановились, подхватили нас и до самого берега довезли. Если бы не они, мы гребли бы до 5 утра. Спасибо им огромное! Мир не без добрых людей»,

- написала женщина. Фото: Светлана Бурянина.