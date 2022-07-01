Мобильный флюорографический кабинет приехал в Олонецкий район

С начала года специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера совершили восемь десятков выездов в разные районы Карелии. Сейчас они работают в Олонецом районе.

Специалисты противотуберкулезного диспансера 30 июня проводили обследование жителей в деревне Куйтежа, сегодня – в селе Михайловское Олонецкого района. Всего с начала года они совершили 80 выездов, в том числе 40 − в населенные пункты, где проживают меньше 100 человек. Ими осмотрено почти 4500 жителей отдаленных населеных пунктов Олонецкого, Сортавальского, Медвежьегорского, Сегежского, Пудожского и Прионежского районов. У трехсот из них выявлены заболевания органов грудной клетки, которые требуют дообследования.

«Такая медпомощь важна, особенно, когда речь идет о диагностике социальных болезней, таких, как туберкулез. До сих пор самым эффективным, простым, доступным и относительно достоверным является только флюорографическое исследование. Благодаря работе передвижного медицинского комплекса это исследование жители сельских населенных пунктов Карелии могут сделать в своих деревнях и поселках. Про эти важные выезды мы не забывали даже в период эпидемии ковида»,

- отметил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.

Напомним, за три года по нацпроекту «Здравоохранение» в лечебные учреждения региона поступило семь мобильных ФАПов, 2 стоматологических кабинета и 2 флюорографа. Фото: gov.karelia.ru.