Карельские ученые изучают Самбальское болото

Самбальское болото, расположенное в Прионежском районе, – одно из самых древних в Карелии. Ему почти 10 тысяч лет. Карельские ученые проводят на нем детальные палеоботанические и палеогеографические исследования, рассказали в КарНЦ РАН.

Сотрудники лаборатории болотных экосистем Института биологии и службы научных коммуникаций КарНЦ РАН провели полевые работы на Самбальском болоте. С помощью специального бура ученые заложили скважину и извлекли торф с различных глубин – до 7,3 метра.

«Самбальское болото, площадь которого 430 га, выбрано неслучайно – оно является памятником природы регионального значения. Это единственное в Карелии болото, на котором с помощью радиоуглеродного анализа определен возраст 52 образцов торфа. «Свежую» семиметровую колонку торфа планируется смоделировать с помощью фотопечати и соотнести ее со шкалой времени – заметными событиями, происходившими в нашем регионе на протяжении тысячелетий. Как выглядит и чем отличается залежь на разных уровнях, смогут наглядно увидеть посетители Музея прикладных экологических исследований. Его открытие запланировано на сентябрь»,

- рассказали сотрудники Научного центра. Фото: krc.karelia.ru.