Три проекта молодых ученых Карелии получили грантовую поддержку
Ученые КарНЦ РАН стали победителями молодежных конкурсов 2022 года Президентской программы Российского научного фонда. Финансовую поддержку на проведение исследований получат три проекта, рассказали в пресс-службе Научного центра.
Российский научный фонд подвел итоги конкурсов, прошедших в этом году, на получение грантов по мероприятиям «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» и «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». В числе победителей – проекты трех карельских ученых.
Так, финансовую поддержку получили проект Павла Рязанцева «Пространственно-временная динамика бугристых болот Кольского полуострова как маркер климатических изменений в Арктике», Ксении Никеровой – «Роль O2-/H2O2 в регуляции дифференцировки стволовых клеток камбия при разных сценариях ксилогенеза», а также проект Юлии Мощенской «Роль компонентов сахарозного сигналинга в определении молекулярно-генетической программы дифференцировки сосудистого камбия древесных растений». Фото: krc.karelia.ru.