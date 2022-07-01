В Петрозаводске отсняли 12 видео по мотивам народных сказок

Перевоплотиться детям и их родителям в традиционных героев фольклора стало возможно в рамках этнокультурного проекта «Сказочные закрома», который реализовала общественная организация «Голубая дорога» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Уже подведены его итоги.

«За время реализации инициативы было отснято 12 новых сказок, записаны аудиоверсии народных произведений. Также мы познакомили воспитателей Карелии с возможностями сказкотерапии, повели ряд творческих семейных мероприятий»,

- рассказали организаторы.

Аудиоверсии можно послушать в приложении, разработанном командой Кванториума «Сампо». Фото: vk.com/bluehighwayю.