01 июля 2022, 17:27
Общество

В Петрозаводске появилась карта раздельного сбора отходов

Теперь будет легко найти ближайший контейнер для сбора вторсырья

На сайте регоператора «КЭО» появилась карта раздельного сбора отходов, что даст возможность петрозаводчанам легко найти ближайшую эко-станцию, где принимают 6 видов вторсырья: стекло, металл, пластиковые канистры/флаконы, картон, бумагу, ПЭТ-бутылки.

Эксперты подсчитали, что каждый россиянин в среднем за год выбрасывает около 435 кг мусора. При этом в их составе имеется большое количество полезных фракций - макулатуры, полимеров, металлов, стекла, резины, текстиля и дерева. Более половины подобных отходов можно вовлечь во вторичный оборот.

«Считаю, что карта поспособствоет решению проблемы сбора вторсырья. А процесс переработки покажет свою эффективность и будет иметь дальнейшие перспективы развития»,

₋ отметил Министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович.

Со списком принимаемого сырья можно ознакомиться по ссылке. Скриншот Яндекс-карты.

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Метки: 
новости петрозаводска
карта сбора отходов
регоператор кэо
сбор вторсырья
эко-станции