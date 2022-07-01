В Петрозаводске появилась карта раздельного сбора отходов

На сайте регоператора «КЭО» появилась карта раздельного сбора отходов, что даст возможность петрозаводчанам легко найти ближайшую эко-станцию, где принимают 6 видов вторсырья: стекло, металл, пластиковые канистры/флаконы, картон, бумагу, ПЭТ-бутылки.

Эксперты подсчитали, что каждый россиянин в среднем за год выбрасывает около 435 кг мусора. При этом в их составе имеется большое количество полезных фракций - макулатуры, полимеров, металлов, стекла, резины, текстиля и дерева. Более половины подобных отходов можно вовлечь во вторичный оборот.

«Считаю, что карта поспособствоет решению проблемы сбора вторсырья. А процесс переработки покажет свою эффективность и будет иметь дальнейшие перспективы развития»,

₋ отметил Министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович.

Со списком принимаемого сырья можно ознакомиться по ссылке. Скриншот Яндекс-карты.