На автодороге Петрозаводск-Суоярви дважды остановят движение

На 48 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 4 и 6 июля с 9:00 до 17:00 дорожники будут дважды полностью останавливать движение транспорта. Ограничение будет действовать в течение 30 минут.

Связаны такие меры с тем, что на данном участке проводится реконструкция мостового перехода через реку Кутижма.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Управтодор РК». Фото: pxhere.