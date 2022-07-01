01 июля 2022, 16:58
На автодороге Петрозаводск-Суоярви дважды остановят движение
На участке региональной трассы идет реконструкция моста
На 48 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 4 и 6 июля с 9:00 до 17:00 дорожники будут дважды полностью останавливать движение транспорта. Ограничение будет действовать в течение 30 минут.
Связаны такие меры с тем, что на данном участке проводится реконструкция мостового перехода через реку Кутижма.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Управтодор РК». Фото: pxhere.