01 июля 2022, 16:25
Общество

В Петрозаводске выявляют незаконные подключения к водопроводным сетям

Штраф может доходить до 260 тысяч рублей

Специалисты петрозаводской компании «ПКС-Водоканал» приступили к проверке подключений, в том числе, и незаконных, к водопроводу. Как сообщает пресс-служба предприятия, штраф за самовольное действие может достигать 260 тысяч рублей.

В эту сумму входит оплата несанкционированного подключения и потребление холодной воды. При обнаружении таких незаконных фактов водоснабжение незамедлительно отключают до полного погашения задолженностей.

«При этом стоимость официального подключения составляет 2606 рублей»,

- отметили специалисты компании.

Они также напомнили, что отключение и подключение летнего водопровода проводится в период с 15 мая по 15 октября. Если по какой-то причине собственник в этом сезоне вы не планирует использовать водопровод, необходимо сообщить об этом в Центр единого обслуживания по номеру телефона: 56-04-31. Фото: pks-vodokanal.ru

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новости петрозаводска
ПКС-Водоканал
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административная ответственность