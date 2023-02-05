Долги Карелии перед "Петербургтеплоэнерго" решили повесить на бизнес

Текст и фото: Антонина Кябелева

В последнее время тема роста тарифов для Карелии приобрела особую актуальность. Жителей республики, пользующихся дифференцированными тарифами на электроэнергию, ввергли в шоковое состояние новые тарифы на электричество. Повышение, в зависимости от времени суток, составило от 25 до 55 процентов.

Столь непредсказуемый рост тарифов стал поводом для обращения депутата Госдумы РФ Нины Останиной к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Останина назвала рост тарифов в Карелии «взрывным». В январе 2023 года после вмешательства ФАС как минимум в пяти регионах власти вынуждены были снизить двухставочные и трехставочные тарифы на электроэнергию.

Жители Олонецкого района собрали 800 подписей с требованием провести внеочередную сессию районного совета с участие Главы РК, так как новые тарифы на теплоэнергию, по мнению граждан, «ввергают без того небогатое население в нищету».

Главная беда в том, что формирование тарифов в нашей стране настолько скрытый, непрозрачный и сложный процесс, что разобраться в нем не всегда способны даже специалисты. В этом мутном тарифном потоке возможно все. Например, при желании можно многомиллионный долг, который по решению суда государство обязано выплатить из казны, взять и переложить на плечи потребителей. Не верите? Тогда мы расскажем о любопытной судебной истории, которая разворачивается в арбитражных судах и непосредственно касается Карелии.

В апреле 2022 году ООО «Петербургтеплоэнерго», которое занимается отоплением Олонецкого, Лахденпохского, Питкярантского и Сортавальского районов, выиграло суд у карельского госкомитета по ценам и тарифам о взыскании убытков в сумме 56,8 миллиона рублей. Эти убытки возникли в связи с применением экономически необоснованных тарифов на тепловую энергию.

Арбитражный суд Карелии взыскал с Республики Карелия в пользу ООО «Петербургтеплоэнерго» 56,8 миллиона рублей. Компания на принудительное исполнение решения суда, соответственно, получила исполнительный лист.

В общем, стандартная ситуация. Питерская компания доказала свою правоту в суде и получила исполнительный лист. Ей осталось только дождаться, когда из республиканского бюджета закроют долг перед коммерческой организацией. Но дальше стали происходить странные события.

В октябре 2022 года ООО «Петербургтеплоэнерго», так и не дождавшись от правительства Карелии денег, неожиданно отзывает исполнительный лист. Как позднее выяснилось, логика в этих действиях все же была.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление госкомитета по ценам и тарифам РК об изменении способа и порядка исполнения апрельского решения арбитражного суда, возложившего обязанность по выплате 56,8 миллионов рублей на Республику Карелия.

В декабрьском решении суд уже обязал включить эти 56,8 миллиона рублей в необходимую валовую выручку ООО «Петербургтеплоэнерго».

Другими словами, долг, который Карелия должна была бы заплатить из бюджета, фактически заложили в тариф, который придется оплатить потребителям тепловой энергии. Отметим, в данном случае речь не идет о тарифе для населения, а только о юридических лицах, то есть предприятиях и организациях.

Подобный «маневр» с многомиллионным долгом, который теперь придется оплачивать бизнесу, вызвал несогласие у сортавальской компании «Земля Плюс». В январе 2023 года ООО «Земля Плюс» обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга с просьбой отменить решение Арбитражного суда Карелии, позволившего, как настаивает заявитель, незаконно и необоснованно включить более 56 миллионов рублей в необходимую валовую выручку, влияющую на размер устанавливаемого тарифа.

В апелляционной жалобе представитель ООО «Земля Плюс» настаивает, что подобные манипуляции с включением фактически бюджетного долга в необходимую валовую выручку, которая представляет собой экономически обоснованные расходы предприятия, приведет к увеличению тарифа на тепловую энергию, а значит «незаконно и необоснованно увеличит расходы заявителя, тем самым нарушив его права и законные интересы».

Апелляционная жалобы пока не рассмотрена, и ее судьбу предсказать крайне сложно. Дело в другом. Действующая система формирования тарифов открывает широкий простор для манипуляций.

В 2018 году мы рассказывали о судебном процессе, приоткрывающим настоящую «кухню», в которой «варятся» наши тарифы. Тогда АО «ТНС энерго Карелия» судилось с карельским госкомитетом по ценам и тарифам. В ходе судебных заседаний открылись скандальные подробности того, что на самом дела включали в тариф на электроэнергию, и за что приходилось платить потребителям. С подачи правительства Карелии крупным предприятиям энергетического комплекса пришлось «сброситься» на содержание странного информационного центра ГАУ «КЦ СРМ», а расходы благополучно были включены в тариф. В экономически обоснованные расходы попали и сомнительные долги, которые компания не надеется вернуть, и затраты на ведение реестра, и расходы на такси, и дивиденды, которые выплатили акционерам, и расходы на КАСКО, и многое другое.

Вряд ли с тех пор что-то принципиально изменилось. И то, с какой легкостью попытались «повесить» на потребителей долги, за которые должен отвечать бюджет, лишнее тому подтверждение.