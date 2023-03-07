Дмитрий Зацепин ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Глава Администрации Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин совместно с Центром Управления Регионом республики Карелия провели онлайн-трансляцию с ответами на вопросы от зрителей. Среди важных тем были вопросы об увеличении рабочего дня детского сада № 20 «Колосок», присвоении номера соединенным школам №6 и 7 и вопросы транспортной помощи кондопожским спортсменам на выездных соревнованиях.



Сокращение рабочего дня в детском садике "Колосок" в городе было воспринято неоднозначно. Поэтому, собрав все стороны к столу переговоров в Администрации. Там стороны пришли к мысли о сохранении режима работы детсада.



В ходе проведенных встреч выяснили, что времени для того, чтобы привести ребенка в садик, отправить в группу и успеть на работу до начала рабочего дня, оказалось мало. Общение с работниками и администрацией градообразующего предприятия показало, что решение было не до конца продуманным и поэтому, после дополнительной консультации с родительским сообществом, профсоюзными организациями и руководителями предприятий было решено оставить время работы детского дошкольного учреждения без изменений. Детский сад продолжает работу в прежнем режиме с 7:15 до 17:45,

- рассказал спикер.



В городе Кондопога недавно соединили общеобразовательные школы № 7 и № 6. Теперь школа одна, но то, какой ей номер будет присвоен, все еще неизвестно. Однако, этот вопрос решается.



Летом 2023 года будет проводиться капитальный ремонт спортзала школы № 7, проектно – сметная документация разработана непосредственно для этой школы. Поэтому, до окончания проведения работ переименование школы № 7 является нерациональным. Администрация школы и Администрация Кондопожского муниципального района находятся в прямом контакте с родителями и готовы обсуждать этот вопрос в дальнейшем,

- пояснил Дмитрий Зацепин.



Перспективы нахождения музыкальной школы искусств и библиотеки г. Кондопога по улице Советов, 19 были довольно туманны. Однако, в прямом эфире Глава района рассказал и об этом.



Официальных уведомлений от собственника о предстоящей продаже этого здания не поступало. Более того, поступили проекты договоров на аренду на 2023 год. В настоящий момент эти учреждения продолжат работать в этом корпусе, но в то же время прорабатывается возможность переведения этих учреждений в другие здание в случае необходимости. Так, например, за библиотекой им. Кравченко с первого апреля прошлого года закреплено одно из зданий бывшего детского сада. В настоящий момент планируется выделение средств его ремонта и последующего переезда, уже в отремонтированное здание. И дальше мы рассчитываем на то, что библиотека, переехав в это здание сможет принимать участие в программе модульной библиотеки, и в конце концов мы приедем ее к такому же состоянию, в котором сейчас у нас находится детская библиотека,

- заявил Зацепин.



Полностью эфир можно посмотреть здесь.



