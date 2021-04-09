09 апреля 2021, 17:27
Здоровый интерес

Для жителей Карелии запустили новый медицинский портал

На предлагаемом общественности интернет-ресурсе пациенты, записанные на зубопротезирование, смогут отслеживать свое место в очереди

Сегодня на сайте Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, в тестовом режиме, запущен информационный портал, на котором лица, записанные на льготное зубопротезирование, могут отслеживать свою позицию в очереди, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Интерфейс ресурса позволит достаточно легко увидеть свой номер в очереди с любого устройства – компьютера, планшета или смартфона.

Обращаю внимание, что ресурс пока работает в тестовом режиме и будет наполняться информацией,

– пишет министр

Михаил Охлопков заявил, что в ближайшее время планируется создать электронную платформу для отслеживания операций по эндопротезированию суставов и всех видов операций по профилю высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото с сайта forpost-sz.ru

 

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