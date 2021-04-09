Для жителей Карелии запустили новый медицинский портал

Сегодня на сайте Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, в тестовом режиме, запущен информационный портал, на котором лица, записанные на льготное зубопротезирование, могут отслеживать свою позицию в очереди, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Интерфейс ресурса позволит достаточно легко увидеть свой номер в очереди с любого устройства – компьютера, планшета или смартфона.

Обращаю внимание, что ресурс пока работает в тестовом режиме и будет наполняться информацией,

– пишет министр

Михаил Охлопков заявил, что в ближайшее время планируется создать электронную платформу для отслеживания операций по эндопротезированию суставов и всех видов операций по профилю высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото с сайта forpost-sz.ru