Для Панозера нашли новый трос

Жителей Панозера в Кемском районе соединят с большой землей с помощью нового троса на переправе. Его установку обещают начать 18 декабря, трос приобрело предприятие Управтодор РК, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Длина троса для паромной переправы более 400 метров. Еще 160 метров требуется для устройства «ширмы» для остановки шуги.

По мнению специалистов, для обеспечения на плаву веса ширмы еловых поплавков может быть недостаточно. Прорабатываются другие варианты увеличения плавучести ширмы. В частности, планируется использовать соединенные в пары пустые бочки. Их очищают и подготавливают для закрепления в пары. После установки ширмы начнутся работы по замене технологического троса на пароме.

Напомним, 9 декабря в поселке в Кемском районе на переправе, связывающей островитян с большой землей, лопнул трос. Местные жители обратились за помощью к губернатору Артуру Парфенчикову и главе администрации Кемского района Дмитрию Петрову. О проблеме написали СМИ. А Петров опубликовал «ВКонтакте» пост, в котором раскритиковал людей, негодующих по поводу вышедшего из строя парома. Правда, пост впоследствии был удален со странички чиновника. Реакция карельского чиновника стала поводом для разгромного поста известного блогера Ильи Варламова. (фото gov.karelia.ru)