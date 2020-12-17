Благоустройство Онежской набережной завершили со скрипом

Выпал снег, пришла зима, а подрядчик ООО «Онего-строй» завершил благоустраивать Онежскую набережную, работы на которой велись с лета.

В администрации столицы Карелии сообщили, что специалисты примут не все работы на объекте. Подрядчик затянул сроки реконструкции, некоторые участки набережной выполнены с нарушением технологии, а именно в неподходящих для этого погодных условиях.

«Асфальтирование тротуара и устройство газонов принято и оплачено администрацией не будет. Подрядчик восстановил разобранное покрытие за свой счет. Остальные участки сейчас находятся на стадии приемки»,

- прокомментировала пресс-служба мэрии.

Продержатся ли зиму благоустроенные объекты, станет понятно весной. В мэрии грозятся серьезными проверками.

«Гарантийный срок работ составляет три года. В течение этого времени, специалисты будут постоянно следить за сохранностью объектов и, в случае обнаружения недостатков, предъявлять подрядчикам для исправления»,

- сообщили в администрации.



За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, сроков исполнения работ, всем организациям выставляют штрафные санкции. (фото пресс-центр администрации города)