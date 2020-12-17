Управляющая компания незаконно наживалась на жителях Сегежи

В коммунальном хозяйстве Карелии, кажется, творится беспорядок. Ранее на многочисленные нарушения Жилищного кодекса в поселке Кетроваара в Лахденпохском районе обратили внимание федеральные СМИ, после чего в ситуацию вмешалась прокуратура. В случае в Сегежей, судя по всему, жителям не пришлось приглашать телевизионщиков, чтобы дождаться вмешательства со стороны надзорного органа.

Специалисты проверили договоры управления многоквартирными домами, которые были заключены в 2019 году между администрацией Сегежи, полномочия которой с 1 октября прошлого года исполняет администрация Сегежского муниципального района, и управляющей организацией. Всего было заключено 66 договоров управления многоквартирными домами в Сегеже.

По сообщению прокуратуры, в договоры были незаконно включены платные услуги - «содержание управляющей компании», «услуги расчетного центра», «комиссия по приему платежей». В договорах отсутствовали состав общего имущества многоквартирного дома, перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация, не был предусмотрен порядок определения размера платы за коммунальные услуги.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес главе администрации района представление. По сообщению ведомства, проводится работа по устранению выявленных нарушений. (фото vg-news.ru)