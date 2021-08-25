Для Музея изобразительных искусств Карелии выкупят уникальную картину

Скоро в республиканском Музее изобразительных искусств появится новая картина. Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал ее уникальной. Это работа уроженца республики Василия Пармакова «Вид городской пристани» Петрозаводска.

Полотно создано в середине 19 века. Его автор родился в республике, работал на Александровском заводе, стал членом Академии художеств. Картина была в коллекции коллекционера из Самары, он решил ее продать.

Сотрудники музея узнали об этом и приложили усилия, чтобы картину приобрели именно для Петрозаводска. Власти их поддержали и выделяют деньги из бюджета.

Парфенчиков отметил, что полотно несет для Карелии не только художественную ценность, но и историческую.

«Это настоящий раритет, у нас нет ни одной работы того периода. Важно, чтобы наши дети и внуки видели, каким был Петрозаводск, как он жил», - отметил он.

Глава республики также добавил, что нужно обновлять здание музея: ремонтировать фасад, крышу, подвал, заменять окна, дополнительно оснащать мастерские.

На территории, возможно, в перспективе поставят парковую скульптуру. Есть также планы по созданию в пустующих помещениях детского художественного центра. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте