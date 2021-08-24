Финансирование Театра кукол Карелии возросло на 13 миллионов рублей

Финансирование Театра кукол Карелии по проекту «Культура малой Родины. Театр – детям» в разы увеличилось за несколько лет. В 2017 году театр в рамках этой программу получил 900 тысяч рублей, в этом году финансирование выросло до 13,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В этом году на фестивале «Золотая маска-2021» постановка театра «О рыбаке и рыбке» победила в номинации «Лучший спектакль театра кукол». За этот спектакль актерский ансамбль театра стал лауреатом премии «Сампо» главы республики. За спектакль по сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке» театр получил правительственную премию – три миллиона рублей.

29 августа в Театре кукол Карелии откроется очередной сезон, который порадует зрителей премьерами. (фото источника)