17 ноября 2022, 21:28
Происшествия

Для экс-спикера Петросовета Боднарчука запросили 16 лет колонии

Помимо лишения свободы, прокуратура требует назначить политику штраф в 100 миллионов рублей

Прокуратура потребовала назначить бывшему спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов рублей. Такая позиция была озвучена сегодня, 17 ноября, в Петрозаводском городском суде во время прений сторон, сообщает «Столица на Онего».

Экс-председателю городского совета также хотят запретить занимать должности в органах самоуправления.

Напомним, Геннадия Боднарчука обвиняют во взяточничестве, в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-спикер Петросовета был задержан летом 2020 года. // Фото «Столица на Онего»

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