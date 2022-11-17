Серийного вора посадили в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 22-летнему мужчине. Он обвинялся в совершении 16 краж, одного грабежа и одного покушения на кражу, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что летом 2021 года молодой человек регулярно воровал из разных магазинов столицы Карелии. Он похищал алкоголь, продукты и косметику, товары сразу же продавал, тем и жил. Никаких попыток найти нормальную работу он не предпринимал.

В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com