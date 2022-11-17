Прохожий спас пожилого жителя Петрозаводска от мошенников

Пожилому жителю Петрозаводска чудом удалось избежать неприятностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, 84-летний мужчина принял звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником Следственного комитета и рассказал, что кто-то хочет похитить деньги пенсионера. Его заставили снять 200 тысяч рублей со счета.

Пожилой мужчина стоял у банкомата и уже собирался перечислять деньги на некий безопасный счет, когда его заметил случайный прохожий. Горожанин убедил пенсионера отказаться от своих планов, отвез его в полицию, где было написано заявление о попытке мошенничества. // Фото: unsplash.com