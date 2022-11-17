Пешехода сбили насмерть на трассе «Кола» в Карелии

Сегодня в Кондопожском районе на трассе «Кола» автомобиль сбил насмерть человека. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Сообщество публикует видео, снятое очевидцем происшествия. Из ролика следует, что инцидент произошел в деревне Сопоха. Автомобиль «Тойота Королла» сбил пешехода, который передвигался в темной одежде. Автор видео отметил слабое освещение участка дороги, на котором произошла трагедия, хотя фонари вдоль трассы горят.

На месте ЧП работали сотрудники скорой помощи. Фото: скриншот видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»