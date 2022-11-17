17 ноября 2022, 17:34
Подозреваемую к кражах девушку ищут в Петрозаводске
Полиция обратилась за помощью к горожанам для розыска возможной преступницы
Полиция Петрозаводска объявила в розыск девушку, попавшую в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к кражам, совершенным на Кукковке. Личность подозреваемой пока не известна.
Всех, кто узнал эту девушку, просят звонить по номеру телефона: 8 911 401 0007. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК