Подозреваемую к кражах девушку ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск девушку, попавшую в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к кражам, совершенным на Кукковке. Личность подозреваемой пока не известна.

Всех, кто узнал эту девушку, просят звонить по номеру телефона: 8 911 401 0007. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК