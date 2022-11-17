Названы возможные мотивы убийства спасателя в Сегеже

Стали известны возможные мотивы убийства 51-летнего спасателя из Сегежи, тело которого с простреленной головой было найдено в лесополосе 11 ноября. Об этом пишет «Столица на Онего».

По данным издания, погибший был знаком с подозреваемым в его убийстве. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них - личная неприязнь, которая могла сложиться между мужчинами из-за сложных материальных отношений между ними.

Также стали известны детали о личности подозреваемого. Это 55-летний мужчина, который ранее уже был судим. Он привлекался к ответственности за кражи, разбой и другие преступления. Завтра, 18 ноября, Сегежский городской суд должен решить вопрос о мере пресечения в отношении возможного убийцы.

Напомним, 51-летний сотрудник МЧС пропал в Сегеже 29 октября. В течение двух недель его искали родственники, коллеги и полиция. Тело мужчины с простреленной головой нашли в 20 километрах от города 11 ноября. 16 ноября в Сегеже был задержан подозреваемый в совершении убийства. // Фото: «Сегежа online» / vk.com