Задержан подозреваемый в гибели спасателя, найденного убитым в лесу

В Сегеже задержан подозреваемый в гибели 51-летнего спасателя, тело которого после долгих поисков было обнаружено в лесу. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Момент задержания, произошедшего в самом центре города утром 16 ноября, сняли на фото жители Сегежи. Кадр был опубликован в паблике «Сегежа online».

Напомним, спасатель пропал в карельском городе 29 октября. В течение двух недель его поиски вели родственники, коллеги и сотрудники полиции. В итоге 11 ноября тело мужчины с простреленной головой нашли в лесополосе в 20 километрах от города.

Уточняется, что в мужчину могли выстрелить из ружья. Одна из пуль застряла в дереве неподалеку. // Фото «Сегежа online»