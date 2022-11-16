Девочка-подросток сбита автомобилем в Карелии

Утром 15 ноября в Сортавальском районе школьница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел в 7:50 на 268-м километре трассы «Сортавала» в поселке Хелюля. По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В аварии девушка-подросток получила травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото «Петрозаводск говорит»