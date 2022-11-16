Пропавший в Петрозаводске пожилой водитель найден

В Петрозаводске завершен розыск пропавшего 71-летнего мужчины. Его нашли живым, сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, пенсионер пропал 15 ноября. Отмечалось, что он отправился на своем автомобиле ВАЗ в автосервис, но домой не вернулся. Горожане по камерам наблюдения вычислили, что похожий по приметам автомобиль ехал против потока машин на Перевалке.

Не уточняется, где и при каких обстоятельствах был найден пропавший. Фото «Петрозаводск говорит»