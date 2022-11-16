Водитель пострадал в жестком лобовом столкновении в Карелии

15 ноября на 270-м километре трассы «Сортавала» в Сортавальском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 17:15. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 при выполнении обгона совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Приора».

В результате аварии 59-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы. // Фото ГИБДД Карелии