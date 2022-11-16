Десятки домов остались без тепла и горячей воды в Петрозаводске

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске в микрорайоне Железнодорожный произошло отключение отопления и горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без тепла и воды остались дома на Первомайском проспекте, улицах Шотмана, Краснофлотской и Разина. Под отключение попали около трех десятков зданий.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ориентировочно ресурс вернется в дома горожан к 18 часам. // Фото: unsplash.com