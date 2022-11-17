Банк одобрил кредит 70-летней пенсионерке, она отдала деньги аферистам

Дистанционные мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Карелии. Очередной жертвой обмана стала 70-летняя пенсионерка из Питкяранты. Собеседник назвался сотрудником службы безопасности банка, после общения с ним пенсионерка решила защитить свои кровные деньги.

Действуя по указке неизвестных, она направила заявку на онлайн-кредит в размере 1 050 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Банк дал добро, женщина тут же перевела средства на «безопасный» счет.

Другой жертвой обмана стала 53-летняя сегежанка. Собеседник также представился работником банка и сказал, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Ее убедили перевести 218 тысяч рублей на якобы «резервный» счет. Лишь потом женщина осознала, что перевела деньги по номеру телефона неизвестному лицу.

Ранее эксперт экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал черты типичной жертвы мошенников. // фото: freepik.com