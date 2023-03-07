Директор Медвежьегорского приюта для животных уволился после скандала

Игорь Деревягин освободил место директора Медвежьегорского приюта для животных. Об этом заявил в своем аккаунте ВКонтакте глава района Максим Антипов.

Он пояснил, что причиной такого решения послужил скандал с зоозащитницей. Женщина утверждает, что Деревягин напал на нее. Она опубликовала в соцсети заключение врача, в котором есть сведения о травмах, в том числе сломанном ребре.

После этого глава района выступил в защиту директора муниципального приюта. Он уверял, что зоозащитница незаконно проникла внутрь, не хотела уходить и сама спровоцировала потасовку. Она якобы укусила Деревягина.

При этом 7 марта Максим Антипов подписал приказ об увольнении директора приюта.

- Каковы бы ни были обстоятельства и как бы ни разворачивались события, руководитель учреждения не должен был терять самообладания и доводить дело до открытого конфликта, особенно учитывая тот факт, что речь идет о конфликте с женщиной,

- отметил он.

Администрация района собиралась провести служебное расследование, временно отстранив Игоря Деревягина от исполнения обязанностей руководителя. Но он решил уже сейчас уйти с занимаемой должности. // фото: скриншот видео КРОО «Право на жизнь. Медвежьегорск»/ВКонтакте