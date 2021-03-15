Дикого кабана сняли на видео в поселке под Петрозаводском

В поселке Ладва Прионежского района сегодня утром местные жители сняли на видео дикого кабана. Ролик опубликовала группа «Ладва: объявления, новости и прочее» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как лесной гость бежит по поселку средь бела дня, не обращая особого внимания на людей.

Жители Ладвы просят предупредить о появлении дикого зверя детей, поскольку в целях защиты кабаны могут напасть и нанести человеку травмы.