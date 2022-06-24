Дежурный по городу. В тесноте и обиде

Побывали в гостях у семьи из семи человек, которая живет в обшитом сайдингом ветхом бараке на Древлянской набережной — в комнате площадью 12 квадратных метров.

У петрозаводчанки Дарьи Головацкой трое детей, однако своего жилья нет — и возможности его приобрести тоже. Поэтому она с мужем и детьми вынуждена жить в коммуналке у своей матери, у которой под опекой еще один ребенок. А социального жилья семье не дают, потому что у города его нет.

Подробности — в традиционном пятничном выпуске «Дежурного по городу».