В Костомукше объявлен карантин из-за зараженного медведя

Ветеринарная служба Костомукши сообщила о выявленном опасном заболевании при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туши медведя, добытого на охоте. В городе объявлен карантин, сообщает портал РеспубликаКарелия.

У дикого зверя был обнаружен трихинеллез. Это когда внутренние органы и центральная нервная система поражены круглыми червями, паразитирующими в тонкой кишке. Среди характерных признаков аллергические реакции, лихорадка, отечность, сильные мышечные боли. При этом зараженное мясо внешне ничем не отличается от здорового. Однако трихинеллы не гибнут ни при каком способе обработки мяса, поэтому опасны как для человека, так и для домашних животных.

Напомним, что в период карантина запрещается охота на восприимчивых животных, вывоз туш за пределы эпизоотического очага, проведение ярмарок и выставок, связанных с передвижением и скоплением животных. Ограничения могут быть отменены только через год. К слову, в начале мая медведь также сатл причиной введения карантина в Медвежьегорском районе. Фото: pxhere.