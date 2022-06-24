Опекунам увеличили пособия, а сиротам помогают с покупкой квартир

Сегодня на заседании правительства республики был рассмотрен вопрос о защите прав и интересов детей-сирот, которых в регионе проживает 1856 человек. Их них 1690 детей воспитываются в семьях и 166 - в организациях.

По словам министра социальной защиты Ольги Соколовой с 2020 года увеличилась количество сирот, воспитывающихся в приемных семьях, возросло с 85,7% до 91%. При этом размеры выплат опекунам не менялись с 2013 года. Но по поручению главы региона Артура Парфенчикова ситуацию исправляют – пособия и выплаты на содержание сирот будут увеличены на 15 %.

Также в пресс-службе правительства отметили, что на обеспечение жильем 656 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющим право на жилые помещения, из бюджета в этом году выделено около 180 млн рублей. Более того, сироты, достигшие 23 лет, могут получить единовременную денежную выплату на приобретение квартиры в размере 1 млн 184 тыс 148 рублей. С начала года ее получил 31 человек, 15 из которых уже приобрели свои метры. Фото: pxhere.com.