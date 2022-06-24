Злостных нарушителей внесут в «Витрину данных ГИБДД»

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения запустят в России с 1 июля. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает Коммерсант.

Кроме «Витрины данных ГИБДД» заработают «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД», в которых появятся сведения о диагностических картах и фото машин на техническом обслуживании. Что касается передачи сведений через «Витрину», то это будет происходить только с согласия гражданина, отмечает издание.

На данный момент она содержит лишь данные об автомобилях, зарегистрированных на граждан. С июля произойдет формальный запуск системы в эксплуатацию. К слову, элетронная площадка используется с прошлого года для предоставления выписок о транспортных средствах через ЕПГУ. На ней также можно узнать информацию о последней регистрации и количестве собственников. Возможность проверять наличие штрафов через «Витрину» для коммерческих компаний - операторов каршеринга, автопредприятий - появится ориентировочно осенью. Фото: pxhere.com.