Участники Little Big сбежали из России

Участники петербургской группы Little Big улетели из России и уже обосновались в Лос-Анджелесе. Они поменяли описание на своем сайте на «панк-поп-рейв-группу из Лос-Анджелеса», сообщает РБК.

Информация об этом появилась после выхода нового клипа с пацифистской тематикой Generation Cancellation, опубликованного на YouTube.

Напомним, основана группа была в 2013 году. В 2020 ее участники должны были ехать на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, но мероприятие было отменено из-за пандемии, а в следующем голу он сами отказались от участия в фестивале. Фото: pxhere.com.