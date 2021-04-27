Деятельностью мусорного оператора заинтересовалась прокуратура

Текст и фото: Антонина Кябелева

События вокруг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Автоспецтранс» уже давно приобрели скандальный оттенок. Но, если раньше о сомнительных сделках регионального оператора рассказывали главным образом журналисты, то теперь к аналогичным выводам пришли и в петрозаводской прокуратуре.

Поводом для проверки стала статья «Куда уехали мусоровозы», опубликованная на сайте «МК в Карелии». В ней рассказывалось о том, как в конце 2020 года новый директор ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников, который прибыл в Карелию из Великого Новгорода, приобрел четыре мусоровоза «Скания» на сумму более 80 миллионов рублей.

Теоретически ничего предосудительного в приобретении современной техники, конечно, нет, если соблюдены требования законодательства. Как раз с законодательством у Евгения Мошникова и возникли проблемы. Во всяком случае, к такому выводу пришла городская прокуратура, которая проверила «чистоту» сделки.

В декабре 2020 года ООО «Автоспецтранс» приобрело четыре машины «Скания». Возможно, Мошников понимал, что в перспективе к нему могут возникнуть претензии по данной сделке. Во всяком случае приобретение четырех мусоровозов было «разведено» на два договора лизинга.

По первому договору приобретался мусоровоз на сумму 20,9 миллиона рублей, по второму — три «Скании» за 63,6 миллиона рублей, модель которых незначительно отличалась от первой машины. Договора лизинга и в первом, и во втором случаях датируются 18 декабря 2020 года. Продавец тоже один и тот же — ООО «Скания Лизинг».

Как зафиксировано в прокурорском представлении об устранении нарушений закона, приобретение четырех «Сканий» на сумму 84,5 миллиона рублей представляет собой несколько взаимосвязанных сделок, которые выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности. По законодательству, когда речь идет о сделке, сумма которой составляет больше 25% балансовой стоимости активов предприятия, то необходимо заручиться согласием со стороны органа управления обществом. Такого согласия получено не было.

Между тем, отмечено в прокурорском представлении, все четыре приобретенные «Скании» имеют «минимальные технические отличия, предназначены для единой хозяйственной цели», а в дальнейшем были переданы в аренду ООО «СпецАвтоХозяйство».

Общая сумма сделок составила 84,5 миллиона рублей или 32% балансовой стоимости активов общества.

Прокуратура Петрозаводска требует принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений и рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В прокурорском представлении говорится, что за подобные нарушения законодательства работодатель имеет право настаивать на увольнении виновного лица. Очевидно, что речь идет о руководителе предприятия.

Прокуратура дает месяц на то, чтобы устранить нарушения и наказать виновных. О результатах будет известно в середине мая.

Самое время вспомнить о том, что не вошло в прокурорское представление, но объясняет мотивы подобных транспортных приобретений.

Итак, четыре «Скании» были приобретены за 84,5 миллиона рублей на средства в тот момент фактически государственного предприятия. ООО «Автоспецтранс» принадлежало АО «Корпорация развития Республики Карелия».

В январе 2021 года был проведен конкурс и частная компания ООО «МЦЕ Инвест Рус», вложив всего 24 миллиона рублей, получила контроль над ООО «Автоспецтранс». После оформления сделки доля ООО «МЦЕ Инвест Рус» составила 51,06% в уставном капитале регионального оператора, а доля Корпорации развития РК — 48,94%. При этом в собственности у регионального оператора появились мусоровозы стоимостью в 84,5 миллиона рублей. Другими словами, вложили 24 миллиона рублей, ООО «МЦЕ Инвест Рус» получило предприятие с новыми «Сканиями» за 84,5 миллиона рублей.

Новенькие мусоровозы были переданы в аренду компании из Великого Новгорода ООО «СпецАвтоХозяйство» (ООО «САХ»). Учредителями ООО «САХ» являются отец и сын — вице-мэр Великого Новгорода Уткин Александр Юрьевич и Уткин Станислав Александрович.

Одним из двух учредителей другой новгородской компании ООО «Экосити» с долей 59,98% является Станислав Уткин. Именно в должности директора новгородской фирмы «Экосити» трудился нынешний директор карельского регионального оператора Евгений Мошников.

Стоит добавить, что фирма «МЦЕ Инвест Рус» - это скорее новгородский инвестор с чешским «дизайном». Доля чешской компании в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус» составляет 47%, еще 2% - это доля Владимира Кванина. Весомее других выглядит доля третьего учредителя, Георгия Иванова – 51%. Естественно, предпринимателя из Великого Новгорода. Георгий Иванов фактически и является владельцем контрольного пакета компании.

В общем, получается какая-то сплошная заинтересованность. Карельский региональный оператор попадает под контроль предпринимателя из Великого Новгорода, директор ООО «Автоспецтранс» тоже из Великого Новгорода, техника, приобретенная на средства карельского регоператора, Мошников передает компании бывшего босса из Великого Новгорода. Осталось только понять, кто в Карелии заинтересован в подобной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Очевидно, что без личной или групповой заинтересованности в «высших сферах» новгородский «набег» было бы сложно реализовать.