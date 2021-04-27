Банк «Открытие» профинансировал комплекс мелованного картона

Группа компаний «КАМА» запустила промышленное производство первого российского мелованного коробочного картона. Объем инвестиций банка «Открытие» в создание производственного комплекса составил 25 млрд рублей. Новое производство имеет импортозамещающее значение для экономики страны и признано приоритетным проектом Пермского края.

Комплекс построен в городе Краснокамске Пермского края на площадях ГК «КАМА». Проектная мощность производства составляет 220 000 тонн мелованного коробочного картона (FBB) в год. Это позволит заместить до половины российского импорта такой продукции, а часть направить на экспорт. Мелованный коробочный картон широко используется в производстве упаковки для фармацевтической промышленности, пищевой продукции, косметики и табачных изделий.

Общая площадь новых производственных корпусов превышает 100 000 квадратных метров, а количество созданных рабочих мест превысило 400. Комплекс спроектирован и построен на основе самого современного оборудования и технологических решений ведущих мировых производителей, ключевой поставщик – концерн Andritz AG. В производственном комплексе FBB ГК «КАМА» внедрены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие экономическую, экологическую эффективность и высокую безопасность производственного процесса.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов:

«Как акционер мы рады видеть развитие этого современного и экологичного производства. Этот уникальный для России проект станет одним из ключевых предприятий Пермского края и откроет новое экспортное направление для страны. Уверен, что комбинат ждет большое будущее, и он войдет в число самых успешных и технологичных проектов российской промышленности»

«Этот проект без преувеличения амбициозен и для компании, и для отечественной индустрии производства бумаги в целом. Здесь использована самая современная технология FBB, аналогов которой пока нет в стране. При этом уровень конкуренции со стороны европейских производителей чрезвычайно высок – предстоит хорошо потрудиться, чтобы завоевать рынок. Конечно радует, что «КАМА» обладает тремя главными составляющими успеха: во-первых, наилучшие доступные технологии, способные дать качество лучшего мирового уровня, и продуманная стратегия рыночного продвижения, основанная на импортозамещении и собственном экспорте. Во-вторых, грамотная производственная стратегия, призванная дать эффективное управление себестоимостью и отличную экономику. И в-третьих, пожалуй, главное – сильная профессиональная команда, способная успешно решить эти сложные задачи. Мы уверены в устойчивом успехе и долгосрочной перспективе нового бизнеса»

- сообщает Вячеслав Воробьев, председатель совета директоров ГК «КАМА».

«К работе над проектом на нашем предприятии привлечены высококвалифицированные российские и иностранные специалисты. Опыт каждого члена команды, слаженная работа, позволили нам безопасно и в срок пройти все этапы строительно-монтажных работ. В соответствии с графиком мы перешли к комплексному пуску оборудования. Нами достигнута важнейшая веха этого процесса – получен первый картон. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал и принимает участие в этом амбициозном проекте!»

- рассказал Владимир Дружков, генеральный директор предприятий ГК «КАМА».