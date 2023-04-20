Девятилетнего мальчика госпитализировали с места ДТП на Анохина

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, что в аварии на улице Анохина 19 апреля пострадал девятилетний мальчик.

В дорожной полиции предварительно установили, что ребенка сбил «Форд Эскейп» под управлением 65-летнего мужчины. С места аварии ребенка госпитализировали.

Момент ДТП запечатлела камера наблюдения. Мальчик на самокате пересекал дорогу по пешеходному переходу и был сбит. На месте аварии работали скорая и полиция. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска