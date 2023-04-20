Молодой человек врезался в забор на угнанном внедорожнике

Житель Калевальского района заявил в полицию об угоне. Он рассказал, что завел машину и оставил около дома, а сам отлучился; когда он вернулся, автомобиля не было.

Стражи порядка вскоре обнаружили внедорожник. Автомобиль попал в ДТП. Того, кто был за рулем, рядом не было. Оперативники выяснили, кто же угнал иномарку. 18-летний односельчанин потерпевшего сознался, что взял чужую машину покататься, но врезался в забор. По факту угона возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com