Петрозаводчанка испугалась за свои сбережения и отдала из мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Женщину заверили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета по доверенности. Чтобы сохранить сбережения, ей посоветовали снять все накопления и перевести их на некий безопасный счет, созданный специально для нее.

В итоге пожилая горожанка перевела злодеям почти 330 тысяч рублей - все свои деньги. Позже она рассказала о случившемся внуку, который убедил ее обратиться в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com