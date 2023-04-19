Житель Карелии чудом выжил после нападения обезумевшего приятеля

В Кеми вынесен приговор 36-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью приятеля, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в декабре 2022 года в один из вечеров осужденный выпивал со своим товарищем. Внезапно между мужчинами произошел словесный конфликт. Фигурант дела набросился на приятеля, сильно избил его ногами и руками, а также нанес ножевые ранения шеи и лица. Потерпевший выжил.

Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: freepik.com